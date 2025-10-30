Gemeni

Nativii zodiei Gemeni reușesc ca începând de astăzi să vadă o oportunitate uriașă, pe care ceilalți au trecut-o cu vederea.

Începând cu această zi, o șansă norocoasă poate apărea chiar când nativii zodiei Gemeni se vor aștepta cel mai puțin. În plus, tranzitul Mercur- Pluto îi ajută pe nativii zodiei Gemeni să își ascută instinctul, iat din acest motiv vor putea lua rapid decizii foarte importante pentru destinul lor, iar hotărârile lor se vor dovedi a fi unele cu adevărat inspirate.

Dacă au încredere că fac mișcarea potrivită, atunci toate ușile se vor deschide pentru nativii zodiei Gemeni începând cu ziua de astăzi.

Alinierea celor două planete – Mercur, care este planeta guvernatoare a Gemenilor și Pluto, îi ajută pe nativii zodiei Gemeni să vadă mult mai clar unele oportunități care le ies în cale, precum și să vadă în spatele unor lucruri, iar acest fapt se datorează și curiozității lor de a explora și de a întoarce lucrurile și situațiile pe toate părțile.

Viața se schimbă radical pentru cei care au încredere în intuiția lor și sunt mult mai atenți la semnele pe care le primesc constant de la Univers.

Scorpion

Și nativii zodiei Scorpion ajung ca de pe data de 30 octombrie să fie mai concentrați pe ceea ce fac și ceea ce zic, precum și la acțiunile celor din jurul lor. A venit momentul ca nativii zodiei Scorpion să vadă unele avantaje ascunse, chiar înainte ca acestea să fie dezvăluite și celorlalți.

Din acest motiv, pot profita din plin de aceste oportunități pentru a încheia niște contracte avantajoase, pentru a semna niște documente la locul de muncă sau chiar pentru a obține un loc de muncă mai bine plătit. Aceste mișcări strategice nu durează la nesfârșit, așa că nativii zodiei Scorpion trebuie să profite din plin de ele. Chiar dacă poate părea dificil în primă fază, curajul și instinctul vor domina în aceste zile, iar nativii zodiei Scorpion vor lua cele mai bune decizii pentru ei și pentru cei dragi lor. Trebuie doar să aibă puțin curaj și să acționeze în tot ceea ce fac, iar Universul le este alături în tot ceea ce fac.

Săgetător

A treia zodie binecuvântată de Univers în următoarea perioadă este zodia Săgetător. Alinierea lui Mercur cu Pluto le ascute intuiția și astfel pot acționa conform acestora. De pe data de 30 octombrie, apar oportunități surprinzătoare pe care nu trebuie să le rateze. Este momentul potrivit pentru a acorda atenție tuturor semnelor, mesajelor și unor idei care unora li se par nebunești. Tranzitul lui Mercur cu Pluto îi încurajează pe Săgetători să aibă mai multă încredere, să ia decizii mai ușor și să nu se teamă de instinctul lor, potrivit sursei.