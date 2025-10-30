Sub această Lună Plină, fiecare dintre noi simte dorința de a-și ancora viața într-un adevăr solid. În același timp, suntem provocați să renunțăm la tot ce ne ține blocați — obiceiuri, frici, atașamente. E timpul să alegem ce vrem să păstrăm și ce trebuie să eliberăm. Taurul ne învață să fim consecvenți în iubire, în alegeri și în vindecare, scrie Kudika.ro.

Ruperea legăturilor karmice și vindecarea sufletului

Sub această Super Lună, energiile karmice se ridică la suprafață pentru a fi eliberate. Simțim că anumite relații, situații sau gânduri devin prea grele ca să le mai purtăm cu noi. Nu e un proces ușor, dar este profund necesar. Ni se oferă șansa de a rupe acele legături care ne-au ținut în cercuri repetitive. În același timp, descoperim o libertate nouă, una care vine odată cu iertarea..

Pe măsură ce ne desprindem de trecut, începem să simțim ușurare și claritate. Poate apar lacrimi, poate tăcere, dar în adâncul sufletului știm că se face loc pentru ceva nou. Vindecarea începe atunci când ne permitem să fim sinceri și vulnerabili. Super Luna în Taur ne ajută să eliberăm durerea, dar și să recunoaștem lecția. Iar în acel moment de liniște, între un „adio” și un „bine ai venit”, se naște transformarea.

Aprinderea dorințelor și curajul de a trăi autentic

Această Super Lună ne aprinde dorințele cele mai adânci — nu pe cele trecătoare, ci pe acelea care vin din suflet. Ne dăm voie să visăm din nou, dar de data aceasta fără frică. Fiecare dintre noi are o chemare interioară care așteaptă să fie ascultată. Sub energia Taurului, ne putem reaminti ce ne face să ne simțim vii și împliniți. Poate e o relație autentică, o carieră în care ne simțim noi înșine, sau pur și simplu un mod de viață mai blând.

Întoarcerea la iubirea adevărată

La final, totul se reduce la iubire. Nu iubirea romantică idealizată, ci acea iubire profundă, liniștită, care începe în noi. Super Luna în Taur ne cheamă să ne reîndrăgostim de viață, de corpul nostru, de cine suntem cu adevărat. Când ne dăm voie să ne iubim pe deplin, atragem oameni și experiențe care reflectă acea vibrație. În loc să alergăm după validare, ne întoarcem spre acceptare. În loc să cerem, oferim. În loc să controlăm, permitem.

Această energie ne vindecă inima și ne arată că iubirea adevărată nu doare — ea construiește, liniștește și transformă. Sub lumina Lunii, ne putem privi în ochi și spune: „Sunt suficient(ă). Sunt demn(ă) de iubire.” Poate părea un gest mic, dar are puterea de a schimba totul. În noaptea de 5 Noiembrie, alegem să iubim din nou — de data aceasta, dintr-un loc de pace și recunoștință, scrie aceeași sursă.