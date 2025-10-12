Directiva europeană pevede deja actualizarea salariului în funcție de cel mediu brut și rata inflației, dar surse spun că statul nu ar avea bani. Sunt negocieri și în privința facilității de 300 de lei scutiți de taxe.

În prezent este de 4.050 de lei brut. În aceste momente, liderii coaliției trebuie să stabilească dacă își asumă această majorare și guvernul să caute bani în buget pentru acest lucru. Mai mult, ei trebuie să stabilească dacă vor mai păstra aceasta facilitate de 300 de lei scutiți de taxe.

Iată ce scenarii sunt posibile în ceea ce privește salariul minim pe economie:

Salariul minim pe economie – brut: 4.050 de lei (300 de lei scutiți de taxe) / net: 2.574 de lei

Scenariul 1 – salariul minim pe economie – brut: 4.460 de lei / net: 2.609 lei

Scenariul 2 – salariul minim pe economie – brut: 4.752 de lei / net: 2.831 de lei

Scenariul 3 – salariul minim pe economie – brut: 4.778 de lei / net: 2.845 de lei

Sunt însă calcule care nu se referă și la această facilitate. Dacă ea ar fi păstrată, netul ar fi mai mare, dar ar fi dezavantajate alte categorii de români, spun sindicatele. Așteptăm și o întâlnire la nivelul Ministerului Muncii pentru a porni discuțiile pe acest subiect.

