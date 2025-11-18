Berbec – Leu / Săgetător

Berbecul se potrivește cel mai bine cu semnele de foc, mai ales cu Leul și Săgetătorul. Cu Leul creează o relație intensă, pasională și loială, pentru că ambele zodii sunt dinamice și ambițioase. Cu Săgetătorul formează un cuplu aventuros, mereu în mișcare și în creștere.

Taur – Fecioară / Capricorn

Pentru Taur, stabilitatea este esențială, iar Fecioara și Capricornul îi oferă exact asta. Cu Fecioara există înțelegere, grijă și un ritm comun al vieții. Cu Capricornul, Taurul formează un cuplu puternic, construit pe obiective clare și respect reciproc.

Gemeni – Balanță / Vărsător

Gemenii au nevoie de un partener care să-i stimuleze intelectual, iar Balanța și Vărsătorul sunt alegerea ideală. Cu Balanța împart eleganța comunicării și armonia. Cu Vărsătorul creează o legătură modernă, nonconformistă și fascinantă.

Rac – Scorpion / Pești

Pentru Rac, semnele de apă sunt cele mai potrivite. Cu Scorpionul apare o conexiune emoțională profundă și o loialitate impresionantă. Cu Peștii, Racul trăiește o iubire sensibilă, empatică și foarte protectoare.

Leu – Berbec / Săgetător

Leul strălucește când este alături de persoane care îi recunosc valoarea. Berbecul îi oferă pasiune, energie și motivație, iar Săgetătorul îi aduce libertate, optimism și o viață plină de experiențe memorabile.

Fecioară – Taur / Capricorn

Fecioara caută stabilitate și logică în relații. Cu Taurul formează un cuplu grijuliu și devotat, iar cu Capricornul creează o legătură matură, bazată pe disciplină și încredere. Sunt relații stabile, orientate spre viitor.

Balanță – Gemeni / Vărsător

Balanța își găsește echilibrul în partenerii care îi respectă nevoia de armonie. Cu Gemenii apare o relație veselă și comunicativă. Cu Vărsătorul, Balanța descoperă o iubire liberă, modernă și profund stimulantă mental.