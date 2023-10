Remedii naturiste pentru răceală

Totuși, chiar dacă faceți o parte din lucrurile de mai sus, există posibilitatea să fiți prinși pe nepregătite și să vă îmbolnăviți. Iată 9 remedii naturiste pentru răceala:

Vitamina C

Vitamina C este esențială pentru tratarea răcelii. Aceasta se găsește în lămâi, portocale, grapefruit, legume verzi, etc. Băuturile pe bază de citrice pot contribui la ameliorarea infecțiilor tractului respirator superior.

Noi vă recomandăm câteva variante de vitamina c – este un nutrient esențial vieții, obținut din portocală amară și acerola. Acerola este recunoscută ca fiind printre fructele cu cel mai mare și mai stabil conținut de vitamina C.

Vitamina C 1000mg Green natural – cunoscută și sub denumirea de acid ascorbic, este unul dintre cei mai siguri și mai eficienți nutrienți. Aromă de zmeură îi conferă un plus de savoare.

Gargară cu apă sărată

Gargara cu apă sărată poate ajuta la prevenirea infecțiilor respiratorii superioare și poate scădea severitatea simptomelor răcelii. De exemplu, poate ușura durerea în gât și congestia nazală. Folosiți 1/2 linguriță de sare dizolvată într-un pahar de apă caldă, o dată sau de 2 ori pe zi.

Citiți continuarea pe drgreen.ro