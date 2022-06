„Sunt 17 tineri care au fost găsiţi morţi într-un bar de noapte la East London. Circumstanţele morţilor nu sunt cunoscute pentru moment”, anunţă la postul de televiziune eNCA şeful poliţiei provinciei, generalul Thembinkosi Kinana.

Victimele au vârste cuprinse între 18 şi 20 de ani, precizează el, relatează AFP.

Potrivit unor imagini difuzate pe reţele de socializare, cadavrele sunt lungite pe jos, iar niciunul nu pare să prezinte vreo rană.

Televiziuni locale difuzează în buclă imagini cu mulţimi de familii şi trecători adunate în jurul acestui club de noapte din East London, un oraş cu un milion de locuitori, situat la Oceanul Indian, la aproximativ 700 de kilometri sud de Joahnnesburg.

