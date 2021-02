Dupa o analiza riguroasa a solutiilor pentru dezinfectare existente pe piata, am ajuns la concluzia ca lampile cu ultraviolete se adapteaza perfect nevoilor populatiei. Va prezentam, asadar, o solutie practica si sigura, care a dovedit ca tine la distanta virusurile (inclusiv temutul Sars-Cov-2), dar nu numai.

Ce sunt LAMPILE CU ULTRAVIOLETE

Lampile UVC sunt eficiente atat in dezinfectarea aerului, cat si a suprafetelor.

Lampa UVC este ideala deoarece are un grad foarte mare de eficienta, impiedicand practic supravietuirea virusurilor si a bacteriilor in orice incapere si pe orice suprafata. Prin capacitatea dovedita de a distruge virusurile si bacteriile din aerul dintr-o incapere, lampile UVC devin arma perfecta in lupta impotriva raspindirii Covid-19.

LAMPILE CU ULTRAVIOLETE, mai eficiente decat nebulizarea

Lampa UVC s-a dovedit a fi mai eficienta decat solutiile de dezinfectie Covid-19 cu nebulizatori.

Lampa UVC distruge toate virusurile si bacteriile de pe suprafetele unde lumina UVC are incidenta, iar pentru zonele de umbra vine in completare cu o solutie la fel de eficienta, si anume ozonul.

In timpul functionarii, lampa UVC degaja ozon, gaz care este la fel de eficient in distrugerea virusurilor si a bacteriilor. Astfel, lampile UVC asigura o foarte buna dezinfectie a incaperilor, pastrand aerul curat si suprafetele perfect dezinfectate.

Efectul germicid dovedit stiintific are eficienta in cazul virusurilor, bacteriilor, fungilor, sporilor de mucegai, acarienilor si alergenilor. Astfel, isi dovedeste utilitatea inclusiv in cazul persoanelor care sufera de diverse alergii, asigurand un mediu curat, fara alergeni.

Unde poti folosi LAMPILE CU ULTRAVIOLETE

Lampile UVC pot fi folosite in spatiile de locuit, birouri, hoteluri, pensiuni, restaurante, cabinete medicale, saloane de cosmetica, spatii de productie si in orice alt loc unde se doreste dezinfectarea.

Majoritatea lampilor UVC au un unghi de actiune de 365 de grade, ceea ce confera un grad foarte mare de acoperire a suprafetelor. In plus, in spatele mobilei si, in general, a oricarui obstacol, actioneaza ozonul, care dezinfecteaza si indeparteaza mirosurile neplacute.

Cat de sigure sunt LAMPILE CU ULTRAVIOLETE

Lampile UVC sunt dispozitive sigur de folosit, daca se respecta instructiunile de utilizare. Trebuie avut in vedere ca prezenta oamenilor si a animalelor in aceeasi incapere in timpul functionarii lampii nu este permisa, deoarece expunerea directa la lumina UVC poate cauza iritatii ale pielii si ale ochilor.

Pentru protectie, majoritatea modelelor de lampi UVC sunt dotate cu sensor de prezenta de mare precizie, astfel incat acestea se opresc automat cand este detectata miscare la mai putin de 5 metri.

De asemenea, anumite tipuri de lampi UVC pot fi controlate de la distanta prin telecomanda, de pe care se poate seta timpul de dezinfectare, 15, 30 sau 60 de minute.

Nu in ultimul rand, functia de pornire intarziata, dupa 10-30 de secunde, permite persoanelor sa paraseasca in siguranta incaperea.

Exista si anumite tipuri de dispozitive speciale UVC, care sunt concepute sa fie folosite in prezenta oamenilor, in deplina siguranta. Acestea se monteaza pe perete la o inaltime sigura si creeaza o patura de lumina UVC in plan orizontal paralel cu tavanul, sterilizarea facandu-se in permanenta, prin convectia naturala a aerului.

