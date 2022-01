Prajitura Tutti-Frutti

Ingrediente Tutti-Frutti

Blat alb: 5 oua, un praf de sare, 5 linguri de zahar, 5 linguri de faina, 2 linguri de ulei, esenta vanilie.

Blat cacao: 5 oua ,5 linguri zahar, 4 linguri de faina, o lingura varfuita de cacao, un praf de sare, esență de vanilie

Ingrediente crema: 400 ml frisca lichida (sau frisca naturala), 250 g crema de branza de vaci, doua iaurtele mici grase, 10 linguri de zahar pudra, esenta de vanilie, 2 pliculete de gelatina, 6-7 bucati de fructe kiwi coapte, doua portocale și 7-8 capsuni mari si coapte sau zmeura mai mare.

Mod de preparare Tutti-Frutti

1. Se bat bine albusurile cu un praf de sare apoi se adauga zaharul turnat in ploaie si se bat pana se obtine o bezea. Se adauga galbenusurile amestecate cu uleiul, esenta si faina turnata deasemenea in ploaie. Se amesteca usor pana la incorporarea tuturor ingredientelor. Se unge o tava cu putin ulei apoi se tapeteaza cu hartie de copt ,se toarna aluatul si se da la copt in cuptorul preincalzit cca 20 de minute, la foc potrivit. La fel se procedeaza si cu blatul de cacao la care faina se amesteca cu cacao. Blaturile coapte se desfac de pe hartie si se taie, pe lung, in cate doua jumatati.

2. Se mixeaza frisca pana se intareste, apoi se adauga crema de branza, iaurtul, zaharul pudra si esenta. Gelatina se topeste in 250 ml apa rece apoi se dizolva la bain-marie, fara sa fiarba, pana se spumeaza bine si apoi se toarna in fir subtire peste frisca amestecata cu celelelte ingrediente. Crema obtinuta se imparte in trei parti aproximativ egale. In prima parte se baga bucatile de capsuni spalate (sau zmeura), scurse si maruntite si se amesteca bine, in cea de a doua se baga bucati maruntite de portocala curatat de coaja, iar in a treia, bucati mici de kiwi, la fel – curatat de coaja.

3. Se monteaza prajitura intr-o tava mai inalta si de dimensiunea bucatilor de blat. Eu am folosit un cadru reglabil pentru prajituri. Se aseaza prima foaie de blat de cacao, apoi se unge cu crema de capsuni/zmeură, se aseaza a doua foaie de blat alb, se preseaza usor cu mana, apoi se unge deasupra cu crema de portocale, se aseaza deasupra foaia de blat de cacao care se unge si ea cu crema de kiwi si se aseaza ultima foaie de blat alb. Se da prajitura la rece cel putin o ora, apoi se scoate si deasupra se orneaza cu banane taiate pe lung, in jumatati care apoi se glazureaza deasupra, cu ciocolata de menaj data prin razatoare apoi topita si amestecata cu margarina. Se mai lasa la frigider inca o ora. Ideal ar fi ca prajitura sa se taie a doua zi in bucati mici patrate sau dreptunghiulare.

