Ce spune Alexandru Rafila despre colegii negaționiști din PSD

„Nu știu dacă cele mai multe voci (care neagă existența coronavirusului - n.red.) sunt in PSD. Public am trimis niște mesaje, cred ca si conducerea partidului a inteles aceste mesaje. Nu știu dacă sunt mai mulți în PSD decat in alte partide, cred ca sunt mai vizibili, au fost mai vocali sau au fost facuti mai vizibili. . Eu am fost întrebat ce parere am despre colegii care refuza... Cred ca trebuie sa-i lamurim , pentru ca probabil nu au avut suficiente surse sau au fost puțin credibili cei care le spuneau să utilizeze masca”, a declarat, joi seară, medicul Rafila, la „Legile puterii”, la Realitatea PLUS.

El mai spune că purtarea măștii nu creeaza alte probleme, dar există, într-adevăr, un disconfort: „Disconfortul exista, sa fim sinceri, probleme de sanantate nu provoaca. Poti iesi in aer liber. (...) În legislatie e permis fumatul, mi se pare de inteles. Nici nu trebuia sa existe aceasta precizare”.

Mai mulți membri PSD au fost văzuți în aceste luni, de la începerea epidemiei de COVID-19, fără mască, la mai multe evenimente publice, în frunte cu președintele partidului, Marcel Ciolacu. În plus, unii nu cred în protecția măștii. Printre aceștia, Dumitru Buzatu, șeful PSD Vaslui, care a declarat de mai multe ori că nu crede că masca îl protejează împotriva coronavirusului, dar o poartă pentru a nu-i jigni pe cei care o poartă.