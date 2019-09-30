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Ce se întâmplă cu toate pădurile globale, anuale? Cifrele sunt amețitoare

Ce se întâmplă cu toate pădurile globale, anuale? Cifrele sunt amețitoare

Ce se întâmplă cu toate pădurile globale, anuale? Cifrele sunt amețitoare

Scris deIulian Marin
Publicat30 sept. 2019, 15:45
Actualizat9 apr. 2021, 13:50

Ce se întâmplă cu toate pădurile globale, anuale? Cifrele sunt amețitoareNu e niciun secret faptul că oamenii au condus la o despădurire masivă a pădurilor. Însă, un nou studiu arată că situația în ceea ce privește numărul de copaci care sunt tăiați anual la nivel global, e mult mai gravă decât crezi.

Unul dintre motivele pentru care poluarea a luat din ce în ce mai multă amploare iar încălzirea climatică a ajuns să atingă niveluri record este reprezentat de numărul tot mai mic de păduri.

Despădurirea este un fenomen îngrijorător la scară mondială, ceea ce înseamnă că este prezent și în România nu doar în Amazon. Și se pare că fermele de vaci întinse pe zeci de hectare, nu face decât să contribuie în mod negativ la acest fenomen.

Cum ai putea să ajuți chiar tu planeta

Specialiștii spun că fiecare dintre ar putea contribui la sănătatea planetei prin lucruri simple, cum ar fi adoptarea unei diete bazată pe plante. De asemenea, dacă îți permiți să treci de la mașină clasică la una electrică, asta ar reprezenta un pas important pentru protejarea planetei.

Pentru a ne face să înțelegem mai bine că pădurile sunt plămânul planetei, iar dacă acestea dispar, dispărem și noi, oamenii de știință au realizat un nou studiu care a ajuns la concluzii alarmante.

Câți copaci se taie anual la nivel global

Mai exact, studiul arată că în fiecare an pierdem o suprafață de pădure echivalentă cu întregul Regat Unit. Cuvintele cheie din această afirmație sunt "în fiecare an", potrivit oamenilor de știință.

În momentul de față, rata anuală cu care se taie pădurile la nivel anual, a ajuns la 26 de milioane de hectare. Ca să înțelegi mai bine cât de gravă este situația, gândește-te că suprafața Mării Britanii are 24,2 milioane de hectare.

Sursa

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