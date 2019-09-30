Ce se întâmplă cu toate pădurile globale, anuale? Cifrele sunt amețitoare

Publicat 30 sept. 2019, 15:45 Actualizat 9 apr. 2021, 13:50

Ce se întâmplă cu toate pădurile globale, anuale? Cifrele sunt amețitoareNu e niciun secret faptul că oamenii au condus la o despădurire masivă a pădurilor. Însă, un nou studiu arată că situația în ceea ce privește numărul de copaci care sunt tăiați anual la nivel global, e mult mai gravă decât crezi.

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