Advertising
Advertising
Actual· 2 min citire
Ce se întâmplă cu toate pădurile globale, anuale? Cifrele sunt amețitoare
Ce se întâmplă cu toate pădurile globale, anuale? Cifrele sunt amețitoare
Publicat30 sept. 2019, 15:45
Actualizat9 apr. 2021, 13:50
Ce se întâmplă cu toate pădurile globale, anuale? Cifrele sunt amețitoareNu e niciun secret faptul că oamenii au condus la o despădurire masivă a pădurilor. Însă, un nou studiu arată că situația în ceea ce privește numărul de copaci care sunt tăiați anual la nivel global, e mult mai gravă decât crezi.
Citește și
- 15:55Atac cibernetic la ANCPI: bazele de date nu au fost afectate. Când ar putea fi reluate serviciile de cadastru
- 12:10Evadare incredibilă în Pantelimon. Un traficant șchiop a sărit de la etaj și a fentat polițiștii chiar în timpul percheziției
- 10:57Alertă de securitate în România: Escrocii folosesc din nou numele Poliției și Ghișeul.ro pentru a goli conturile românilor
- 09:56Pelerinajul verii la Mănăstirea Pantocrator. Credincioșii se pot ruga la moaștele Sfintei Maria Magdalena
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News