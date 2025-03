Mitrea a făcut o comparație între George Simion și Călin Georgescu, afirmând că primul are mai puține șanse de succes în alegeri decât avea Georgescu. Cu toate acestea, anumite mișcări pe scena politică s-ar putea dovedi surprinzătoare cu privire la parcursul liderului AUR, iar deciziile Anamariei Gavrilă ar putea avea un impact semnificativ asupra parcursului electoral viitor.

„Situația este complexă și nu s-a terminat în acest moment o analiză pe hârtie. George Simion are mai puțin șanse să câștige decât avea Călin Georgescu. Și aici vreau să văd dacă domnul Călin Georgescu este sau nu este un om serios. George a fost un om serios. S-a lipit de Călin Georgescu și a mers cu el până la capăt. Capătul nu l-a decis nici George, nici Călin Georgescu, l-au decis niște oameni de aparat, și nu mă refer aici neapărat la cei de la Curtea Constituțională.

Deci eu vreau să văd dacă mâine Călin Georgescu face cu George Simion ceea ce George Simion a făcut cu Călin Georgescu. Pentru că anumite lucruri care se întâmplă mie îmi spun lucruri multe.

Când s-a înscris Toni în campania electorală, am început să am îndoieli dacă domnul Călin Georgescu îl va sprijini sau nu pe George Simion. Acum Toni s-a retras. A fost în echipa de campanie a lui Klaus Iohannis la prima candidatură, a fost în echipa de campanie a Vioricăi Dăncilă la a doua candidatură a lui Klaus Iohannis, a mai fost în echipa de campanie a lui Nicușor Dan. El este acționar la o firmă care cu așa ceva se ocupă.

Eu mă aștept acum, după retragerea lui Toni din campanie, ca Călin Georgescu mâine să declare sus și tare și să meargă și să fie în spatele lui George Simion. Dacă domnul Călin Georgescu nu face asta mâine sau poimâine, atunci se va dovedi de o calitate mai scăzută decât ceea ce au sperat cei care vor să îl voteze.

Dacă îl văd pe Călin Georgescu sprijinindu-l pe George, asta înseamnă că este un om de calitate. De asemenea, mă aștept de la șefa POT, Anamaria Gavrilă, să își retragă candidatura după validarea de către CCR. Din 20 martie nu se mai poate retrage nimeni. Dacă acest lucru nu se întâmplă până pe 20, înseamnă că e șmecherie.

Haideți să nu ne ascundem sub tot felul de vorbe. Să nu credem că acum în jurul lui George, toți cei care s-au făcut că îl sprijină chiar îl sprijină. Când e vorba de o candidatură la un asemenea nivel, oamenii tind să nu mai gândească rațional. Se gândesc că „dacă mă votează ăștia”. Puterea corupe foarte mult. Toți politicienii pe care i-am cunoscut eu, unul singur nu a fost corupt de putere. Toți au fost amețiți de putere. Am văzut mai mulți politicieni care numai gândul că vor candida le-au luat mințile.

L-am văzut pe Cătălin Drulă de la USR, și nu era un politician rău, era un tip rezonabil, un politician inteligent. Asta vă spun: Ce face doamna Anamaria Gavrilă și ce face domnul Călin Georgescu. Modul în care ei se vor comporta va conta foarte mult.

Anamaria Gavrilă, dacă merge, nu va lua 1%. Are un partid de 5% pentru că l-a sprijinit pe Călin Georgescu când era pe val și pentru că întreaga forță care a fost în spatele social media s-a mutat la ea, nu s-a mutat la George, s-a mutat la ea, la POT. Poate să vină că îi spun și cum se numește firma, și îi dau și înregistrările. Pentru că asta e, dacă am lucrat în meseria asta le știu. Chiar dacă ea are în spate acest aparat, cu tot cu Călin Georgescu, nu intră în turul doi. Nu are nici cea mai mică șansă. Există mult mai multe elemente pe care trebuie să le îndeplinești. George are o șansă, dar revin, dacă rămâne Anamaria în cursă, înseamnă că pe ea o sprijină Călin Georgescu.”, a spus MIron Mitrea în cadrul emisiunii Culisele Pyuterii la Realitatea Plus.

