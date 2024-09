Într-o intervenție la Realitatea Plus, Năstase a desființat bârfele apărute în spațiul public cu privire la veniturile sale și a făcut acuzații grave la adresa statului român.

„1435 de lei. Eu am fost locotenent colonel și am iesit la pensie locotenent colonel. Atat are un locotenent colonel. Asa au calculat ei.

Toata lumea crede ca eu am pensie speciala. Vreau sa clarific aici. Nu am nici macar pensie de senator, pentru ca nu am facut mandat, am facut numai trei ani, si nu iti da daca nu faci mandat. Nu am nici pensie de general, pentru ca am fost facut de tovarasul Basescu la exceptional.

Deci eu nu am pensie de general, pentru ca toata lumea crede ca am pensie de general. Nu-i adevarat. Mie imi place haina militara, de aia ma si imbrac.

Ce vreau sa spun: milioanele alea pe care ni le-a oprit statul, ni le-a furat de fapt, ca a fost furt, care le faceam pe timpul meciurilor de Cupa Davis, cu Statele Unite de doua ori, si la Bucuresti, alea vreau sa mi se dea inapoi, macar 10%.

Eu am o singura pensie, este cea de locotenent colonel, si de la Ministerul Tineretului si Sporturilor am 6.000 de lei. 6.000 de lei, dupa ce mi-am paradit picioarele”, a spus Ilie Năstase la Reaitatea Plus.

