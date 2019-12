Ce NU trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun? Este extrem de important!

Iti venim in ajutor chiar acum, pentru a ne asigura ca ai totul pregatit pana la ultimul detaliu.

1. Decoratiunile de Craciun. Nu uita de servetelele tematice, crengutele de brad si lumanarelele care sa va introduca pe toti in spiritul sarbatorilor. Detaliile mici transforma o cina banala intr-una de neuitat pentru intreaga familie.

2. Colindele. E perioada in care se asculta colinde, asa ca nu ezita sa le lasi sa cante in surdina, in timp ce mananci din preparatele delicioase alaturi de cei dragi. Atmosfera va fi una frumoasa si calda.

3. Scobitori. Un detaliu atat de marunt, dar care poate face diferenta. Se intampla adesea sa iti indrepti atentia catre mancare si cadouri si sa uiti de ele, chiar daca sunt esentiale la cina.

4. O bautura digestiva. Inainte de masa, invitatii vor fi incantati sa serveasca un digestiv care sa le accentueze apetitul si sa le ofere buna dispozitie pe toata durata serii.

5. Cateva preparate fara carne. Este foarte posibil sa ai invitati vegetarieni sau care au tinut post si nu vor sa treaca direct la friptura de porc sau preparatele traditionale precum caltabosul sau toba. Tine cont de ei si prepara o salata si ai grija sa nu-ti lipseasca de pe platou legumele si branzeturile.

6. Ananasul. Dupa atatea mancaruri grele, la desert e bine sa ai si ceva fresh, usor, care sa fie apreciat de toti cei prezenti la petrecere. Ananasul e o idee perfecta.