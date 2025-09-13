Ce fac diferit în weekend cuplurile fericite. Cinci obiceiuri esențiale pentru o relație fericită

Un psiholog specializat în relații de cuplu dezvăluie cinci obiceiuri simple, dar esențiale, care pot întări legătura dintre parteneri în weekend.

Viața de cuplu, mai ales când ambii parteneri lucrează full-time, poate deveni o provocare. Psihologul specializat în relații de cuplu și totodată soț, dr. Justin Lioi, spune că echilibrul dintre muncă și viața personală devine și mai delicat când adaugi în ecuație o relație de lungă durată.

Jobul meu de cercetător și de soț m-a învățat cât de important este să fim intenționați cu timpul pe care îl petrecem împreună, mai ales în weekend”, afirmă el, potrivit CNBC.

Iată cele 5 obiceiuri care, potrivit psihologului, fac diferența în relațiile fericite:

1. Pun telefoanele deoparte 

Chiar dacă petreci mult timp cu partenerul, dacă sunteți mereu distrași de notificări, e-mailuri sau rețele sociale, calitatea timpului împreună scade.

„Ce contează nu este cum petreceți acel timp, ci prezența”, spune psihologul. „Poate fi o cafea liniștită dimineața, o plimbare fără grabă sau o cină relaxantă — important e ca telefoanele și laptopurile să fie închise.”

2. Practică „jocul paralel” 

După o săptămână obositoare, e normal să vrei și timp pentru tine, dar și timp în cuplu.

E felul prin care spui: «Te iubesc, dar am nevoie și de mine pentru o oră sau două. Hai să facem asta împreună»”, explică psihologul.  

3. Au un ritual de cuplu

Ritualurile oferă stabilitate și sentimentul de apartenență. „Cercetările arată că ritualurile ajută cuplurile să-și organizeze viața astfel încât să existe loc atât pentru schimbare, cât și pentru stabilitate.”

Ritualurile pot fi simple și amuzante - clătite duminica dimineața, o seară de jocuri cu un panou de scor haios pe frigider sau chiar o sesiune de planificare a săptămânii, în timp ce ascultați muzica preferată.

4. Programează viața intimă

Studiile arată că o viață sexuală satisfăcătoare este un predictor important al fericirii în cuplu. Totuși, weekendurile pot deveni o extensie a săptămânii de lucru, iar intimitatea riscă să fie trecută cu vederea.

Mulți cred că planificarea sexului diminuează spontaneitatea, dar de fapt, reduce stresul de a «face să se întâmple»”, explică specialistul. „Este o modalitate de a vă reconecta fără distrageri și de a reduce tensiunile acumulate în timpul săptămânii.”

Ce trebuie să faci pentru a avea o relație de cuplu armonioasă

