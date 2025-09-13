Viața de cuplu, mai ales când ambii parteneri lucrează full-time, poate deveni o provocare. Psihologul specializat în relații de cuplu și totodată soț, dr. Justin Lioi, spune că echilibrul dintre muncă și viața personală devine și mai delicat când adaugi în ecuație o relație de lungă durată.

„Jobul meu de cercetător și de soț m-a învățat cât de important este să fim intenționați cu timpul pe care îl petrecem împreună, mai ales în weekend”, afirmă el, potrivit CNBC.

Iată cele 5 obiceiuri care, potrivit psihologului, fac diferența în relațiile fericite:

1. Pun telefoanele deoparte

Chiar dacă petreci mult timp cu partenerul, dacă sunteți mereu distrași de notificări, e-mailuri sau rețele sociale, calitatea timpului împreună scade.

„Ce contează nu este cum petreceți acel timp, ci prezența”, spune psihologul. „Poate fi o cafea liniștită dimineața, o plimbare fără grabă sau o cină relaxantă — important e ca telefoanele și laptopurile să fie închise.”

2. Practică „jocul paralel”

După o săptămână obositoare, e normal să vrei și timp pentru tine, dar și timp în cuplu.

E felul prin care spui: «Te iubesc, dar am nevoie și de mine pentru o oră sau două. Hai să facem asta împreună»”, explică psihologul.

3. Au un ritual de cuplu

Ritualurile oferă stabilitate și sentimentul de apartenență. „Cercetările arată că ritualurile ajută cuplurile să-și organizeze viața astfel încât să existe loc atât pentru schimbare, cât și pentru stabilitate.”

Ritualurile pot fi simple și amuzante - clătite duminica dimineața, o seară de jocuri cu un panou de scor haios pe frigider sau chiar o sesiune de planificare a săptămânii, în timp ce ascultați muzica preferată.

4. Programează viața intimă

Studiile arată că o viață sexuală satisfăcătoare este un predictor important al fericirii în cuplu. Totuși, weekendurile pot deveni o extensie a săptămânii de lucru, iar intimitatea riscă să fie trecută cu vederea.

„Mulți cred că planificarea sexului diminuează spontaneitatea, dar de fapt, reduce stresul de a «face să se întâmple»”, explică specialistul. „Este o modalitate de a vă reconecta fără distrageri și de a reduce tensiunile acumulate în timpul săptămânii.”

Continuarea pe Adevarul.