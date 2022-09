„În loc de flori am adus lumânări... La multi ani, Iliescu! Am venit să le aprind de ziua lui... Dacă le mai stingeți o dată... atât am zis”, a spus George Simion.

Momentul a avut loc în 2009, pe vremea când fostul președinte Ion Iliescu își sărbătorea ziua de naștere public.

„Uite că i-am dus lumânări lui Iliescu și n-a prevestit nimic. M-am dus cu un tricou inscripționat chiar de noi și cu o spânzurătoare. Trebuia să ghicești cuvintele. Era fața lui și cuvântul criminal”, a mai povestit liderul AUR.

George Simion mai spune că, după gestul său, fostul lider al țării nu și-a mai sărbătorit public ziua de naște.

„De când eram copil, Iliescu, chiar dacă nu mai era președinte, era un adevărat pelerinaj la ziua lui. Partea bună a fost că de atunci nu și-a mai făcut Iliescu ziua public”, a mai afirmat Simion.