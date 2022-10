Iată câteva dintre bolile care pot fi declanșate de stres:

1. Boli cardiovasculare si afectiuni ale inimii

O frecventa cardiaca accelerata si hipertensiunea arteriala sunt doua efecte negative ale stresului asupra sanatatii cardiace. Multe studii de renume au aratat legatura certa dintre nivelul ridicat de stres si cresterea riscului de atacuri cardiace si cerebrale.

2. Astmul

Multe studii au demonstrat ca stresul poate agrava astmul. Unele cercetari chiar au evidentiat ca unii parinti bolnavi de astm cronic pot da nastere la copii care sa sufere de aceeasi boala. De asemenea, stresul parintilor determina cresterea sanselor ca unii copii sa fie expusi la aer poluat sau fum, pentru ca mamele lor au fumat in timpul sarcinii sau dupa aceasta.

3. Boli inflamatorii

Alte cercetari au demonstrat cum concentratiile ridicate de hormoni ai stresului pot cauza inflamatii puternice in organism, agravand boli precum artrita reumatoida, psoriazisul, eczema, colita ulceroasa sau boala Crohn.

4. Tensiune musculara si dureri de cap

Atunci cand organismul secreta masiv hormoni ai stresului, creste tensiunea musculara, ca reactie fireasca de aparare impotriva factorilor amenintatori. Aceasta incordare poate sa cauzeze, pe termen lung, rigiditate corporala si dureri de cap recurente. Aceste tulburari induse de stres pot fi ameliorate prin exercitii fizice usoare, tehnici de respiratie si terapie prin masaj.

5. Depresia si anxietatea

Nu este nicio surpriza ca stresul cronic, ca urmare a perioadelor de stres intens, este legat de depresie si anxietate. Rezultatele unui sondaj recent au confirmat ca persoanele care s-au stresat din cauza problemelor profesionale (cum ar fi exigenta solicitata la locul de munca si recompensa scazuta) au avut un risc cu 80% mai mare de a manifesta depresie in perioada imediat urmatoare.

6. Obezitatea

Persoanele stresate au tendinta sa acumuleze tesut gras in zona abdomenului, din pricina secretiei excesive de cortizol, hormonul care directioneaza grasimea in aceasta portiune corporala. De asemenea, persoanele stresate sunt predispuse mancatului pe fond emotional, ingerand constant calorii in exces.

7. Diabetul zaharat

Stresul poate agrava diabetul zaharat in doua moduri. In primul rand, creste probabilitatea neglijarii alimentatiei sanatoase si predispune catre consum excesiv de alimente. In al doilea rand, se pare ca acesta ar ridica nivelurile de glucoza al unora dintre bolnavii cu diabet zaharat de tip 2.

Moduri prin care îți poți îmbunătăți starea de sănătate

1. Respiratia adanca

Doar cateva minute de respiratie profunda poate detensiona si atenua raspunsul la stresul fiziologic. Oricine ar putea sa isi aleaga un loc si un moment al zilei in care sa exerseze acest tip de respiratie: in masina, la birou etc.

2. Optimismul

Fiecare persoana ar trebui sa isi pastreze optimismul, sa nu uite lucrurile si aspectele bune din viata sa, pentru care ar trebui sa fie recunoscatoare. Acestea sunt doar cateva dintre tehnicile de management al stresului, care pot ajuta in momentele stresante.

3. Focusarea asupra prezentului

Cand o persoana este stresata, probabil ca traieste in prezent sau in viitor. Este ingrijorata de ce urmeaza sa se intample, ce trebuie sa faca sau regreta un eveniment din trecut.

4. Reanalizarea situatiilor

Atunci cand cineva se afla in intarziere si este blocat in trafic este normal sa fie enervat sau agitat. Aceste reactii naturale, totusi, nu sunt de ajutor. Mai degraba, decat sa bruscheze volanul, ar putea sa priveasa din alt unghi situatia: acele minute libere le poate folosi in interes personal, pentru a se relaxa.