Anunțul CCR vine la zi după ce secțiile unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au decis, în unanimitate, să sesizeze Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la legea care modifică regimul pensiilor de serviciu pentru magistrați.

Actul normativ a fost adoptat prin angajarea răspunderii de către Guvernul condus de Ilie Bolojan, fără dezbatere parlamentară și în absența unei moțiuni de cenzură.

Legea privind pensiile magistraților, aprobată automat de Parlament, în lipsa unei moțiuni de cenzură

Magistrații reclamă posibile vicii de constituționalitate în modul de adoptare al legii, precum și în conținutul acesteia, care ar putea afecta independența sistemului judiciar. Prin sesizarea CCR, ÎCCJ își exprimă îngrijorarea față de impactul pe termen lung al noilor reglementări asupra statutului magistraților.

Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Dacă pachetul cade la CCR, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi

La finalul lunii august, premierul Ilie Bolojan a afirmă că, dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraţilor va cădea la Curtea Constituţională, ”e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi”. Bolojan amintea că şi în alte domenii există pensionări rapide şi ”dezechilibre în raportul dintre pensie şi salariu”, premierul susţinând că modificările din Justiţie trebuie să fie extinse şi la celelalte sisteme unde sunt astfel de inechităţi.