Caz HALUCINAT la Vasului: Bătrână decedată, ridicată de polițiști din sicriu. Motivele din spatele acestui gest extrem

O batrana in varsta de 90 de ani, decedata in urma cu cateva zile, a fost ridicata de politie direct din sicriu, bagata in sac si dusa la institutul de medicina legala.

Totul dupa ce medicul de familie a refuzat sa elibereze certificatul constataor de deces. Acesta spune ca femeia nu s-a prezentat niciodata la cabinetul sau si nici nu era inregistrata.

Rudele femeii sunt in stare de soc ca urmare a acestei stranii intamplari.

Politistii au deschis o ancheta pentgru a afla cauzele decesului femeii.