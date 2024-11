Ce au transmis autoritățile

Acțiunea de căutare se desfășoară în zona Criva din Munții Maramureș, după ce tânărul de 29 de ani nu a mai putut fi contactat de luni, ora 14:00. Alerta a fost dată de tatăl său, aflat în România, iar mama sa, rămasă în Ucraina, a furnizat informații vagi despre posibila locație a fiului său.

„Din păcate, tânărul nu are semnal la telefon și nu a sunat la 112 pentru a putea fi localizat, iar starea sa de sănătate ridică îngrijorări în acest context,” a precizat Dan Benga. Condițiile meteo din Munții Maramureș sunt dificile, cu temperaturi sub zero grade și ceață deasă, care face ca temperatura resimțită să fie și mai scăzută.

Pentru a eficientiza căutările, echipele de salvare vor folosi o dronă cu termoviziune pe văile din zonă, în speranța de a identifica urme ale tânărului. În funcție de datele colectate de dronă, echipe de suport vor fi trimise pe teren. Operațiunea este sprijinită și de un echipaj al Poliției de Frontieră din Valea Vişeului, care face parte din ITPF Sighetu Marmației.