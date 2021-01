VIDEO Câți elevi revin la școală din 8 februarie - anunțul ministrului Educației. Precizări despre testarea pentru COVID-19 a elevilor și profesorilor

Sorin Cîmpeanu a anunțat, la Realitatea PLUS, că două milioane de elevi vor reveni în sala de clasă pe 8 februarie în cazul în care riscul epidemiologic este scăzut, adică în scenariul verde, „iar în cel roșu este vorba de aproape 1,4 milioane de elevi”.

Potrivit deciziei luate joi după consultarea de la Palatul Cotroceni cu ministerele Educației, Sănătății și a medicilor epidemiologi, pe 8 februarie vor reveni, fizic, în școală toți elevii și copiii de grădiniță în unitățile respective, în cazul unui scenariu verde, în care riscul epidemiologic este scăzut. În cazul scenariului galben, copiii din grădinițe, clasele I-IV, VIII și XII merg la școală, iar celelalte clase vor rămâne în sistemul online. În cazul scenariului roșu, când este depășit număru lde 3 cazuri de COVID-19 la 1.000 de locuitori în zona respectivă, la început rămân acasă copiii din clasele V-VIII și liceele, dar continuă să meargă copiii din grădinițe și clasele primare. Atunci când se ajunge la o rată de infectare de peste 6 cazuri la 1.000 de locuitori, se carantinează localitatea respectivă și toți elevii stau acasă, ca și copiii de grădiniță, apelându-se din nou la sistemul online de predare.

Ce spune ministrul Educației de testarea în școli pentru coronavirus, după 8 februarie

Ministrul Educației nu a dorit să dea detalii despre posibilitatea testării în masă a elevilor și profesorilor, anunțată în urmă cu o zi de ministrul Sănătății, ca o nouă măsură posibilă după redeschiderea școlilor din 8 februarie.

Citește și Ministrul Sănătății anunță testare pentru coronavirus în școli, după 8 februarie: „Vom folosi teste antigen, rapide”

Sorin Cîmpeanu spune că el nu-și va depăși limitele, ca ministru al Educației, în această problemă, care este „în curtea” Ministerului Sănătății.

„Ministerul Sănătății are în vedere are aceste specte. (...) Este o preocupare a Ministerului Sănătății, eu nu o să-mi depășesc nicidecum limitele, ale Ministerului Educației. Așa cum s-a dovedit, pe parcursul zilei de ieri, realitățile medicale și din educație se pun împreună, se va decide împreună”, a declarat Cîmpeanu, vineri, la Realitatea PLUS, întrebat de testarea în masă din școli după revenirea elevilro în sala de curs.

Ministrul Educației susține că renunțarea la sistemul hibrid a fost impusă de condițiile dificile pentru profesori în acest caz, dar și pentru că este suficient spațiu pentru venirea, în siguranță, la școală a elevilor din clasele terminale, în cazul scenariului galben.

„Atunci când scenariul este verde și nu există un risc epidemiologic ridicat, lucrurile sunt în regulă să se deschidă integral (școlile - n.red.). Atunci când scenariul este galben, e suficient spațiu pentru copiii de clasa a VIII-a și a XII-a, atunci spațierea este suficientă pentru a diminua riscul epidemiologic. (...) Este foarte dificil acest sistem hibrid pentru profesori. Și așa pierderile pe perioada online sunt foarte mari, e nevoie de perioada remedială, unde este nevoie de dedicația profesorilor”, a explicat ministrul Sorin Cîmpeanu , vineri, la Realitatea PLUS.

Siguranța elevilor la revenirea în clase, după 8 februarie - măsuri de protecție

„Decizia de ieri (joi, 14 ianuarie - n.red.) vizeaza exclusiv calendarul, măsurile rămân aceleași”, a mai spus ministrul Cîmpeanu.

Acesta a reamintit și că stabilirea scenariului pentru fiecare școală va fi în funcție de situația epidemiologică, evaluată în fiecare săptămână.

„Rata infectarii si aprecierea ratei e de competență medical-educatională, nu s-a discutat de modificari, e vorba de evaluarile saptamanale, prin urmare scolile vor sti exact in ce situatie vor fi si in ce scenariu se află”, a mai spus , vineri, Sorin Cîmpeanu, la Realitatea PLUS.