„Acum două săptăpmâni credeam că aur un singur diagnosctic, astăzi are diagnostice, lenea, asta e în Primăria Capitalei. Problema majoră este că pentru lene nu există pastile.

Toată viața mea am provocat răni că da, sunt chirurg, am folosit bisturiul. N-am venit cu bisturiul astăzi, n-am venit cu roaba, n-am venit să vă dau cu usturoi la tâmple, cu icoane, am venit să vă spun că ăsta-s eu: Cătălin Cîrstoiu”, a spus candidatul PSD-PNL penteu Primăria Capitalei.