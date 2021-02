Cătălin Avramescu: „Sunt 100 de senatori, doi pentru fiecare stat. Am lipsit cam zece voturi pentru a fi condamnat Donald Trump. Era nevoie de o majoritate de doua treimi si nu s-a ajuns acolo. Trump ramane in cursa politica, si-a declarat intentia. Ramane de vazut daca acest lucru se va petrece in cadrul Partidului Republican sau in afara lui. E o disuctie importanta cu privire la viitorul Partidului Republican. Au votat putini republicani in favoarea acuzarii. Datorita sistemului de vot din America in care castigatorul ia totul, sunt favorizate marile partide. Un al treilea partid important nu ar face decat sa strice jocurile politice, mai ales pe partea republicanilor. Democratii ar fi favorizati de continuarea acestor lupte intestine din cadrul Partidului Republican. Senzatia mea este ca dincolo de defectele lui Donald Trump, ceea ce se intampla de la o vreme este o rafuiala politica. Democratii timp de doi ani de zile au incitat la dezordine pe strazile oraselor americane. Democrati importanti, printre care si actuala vicepresedinta Kamala Harris, au exaltat la miscarile de strada violente din marile orase. Strazile din Portland, Seattle, Atlanta au fost scaldate in sange saptamani la rand. E vorba de o dubla masura. Trebuie sa fim moderati si in favoarea ordinii publice. E nevoie de aplicarea aceleiasi masuri. Trump este un personaj discutabil cu multe defecte, dar si cu multe merite. (...) Sa nu uitam ca Trump a luat foarte multe voturi si doar schimbari de ultim moment si voturile prin corespondenta au modificat cursul alegerilor. (...) Procedura de impeachment se poate referi la orice ofiter federal, nu doar la presedinte. ”

Despre achitarea lui Donald Trump a vorbit si avocatul Adrian Cuculis.

Adrian Cuculis: „Exista proceduri constitutionale si la noi si la americani pentru suspendarea presedintelui. Doua treimi pentru demiterea presedintelui, iar referendumul isi da ultimul cuvant. (...) Chiar daca procedura nu le-a iesit, Trump ar putea tras la raspundere pe alte cai pentru ce s-a intamplat la Capitoliu. Exista asemanari cu Romania, presedintele poate fi cercetat penal daca i se ridica imunitatea. (...) S-au invartit multe discutii in jurul lui Trump de-a lungul timpului. Toate lucruile astea nu ar mai fi fost valabile daca Trump ar fi castigat alegerile. (...) Este posibil ca el sa fie tras la raspundere pentru ce s-a intamplat la capitoliu, mai ales ca nu mai avea imunitatea prezidentiala. (...) Nu cred ca poate urma o procedura prin care Trump sa nu poata candida in 2024. E vorba de legea bunului simt in democratie.”