Peste 30 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge incendiul, însă eforturile depuse nu au putut împiedica distrugerea completă a celor două gospodării. Flăcările s-au propagat cu o viteză uluitoare, iar într-un interval scurt de timp, focul a cuprins o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.

Incidentul a avut loc în plină zi, într-o zonă de locuințe din comuna Buhoci. Se pare că locuința de la care a pornit focul a mai fost implicată în trecut în situații similare. Deocamdată, cauza exactă a izbucnirii incendiului nu a fost stabilită, însă amploarea pagubelor sugerează prezența unor materiale inflamabile sau condiții favorabile extinderii rapide a focului.

Sătenii au intervenit înaintea pompierilor

Până la sosirea echipajelor specializate, localnicii au făcut eforturi disperate pentru a ține focul sub control. Cu găleți de apă și multă determinare, au încercat să salveze ce se mai putea. Pericolul era cu atât mai mare cu cât incendiul amenința să se extindă și la alte gospodării din apropiere.

Pentru lichidarea focului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a trimis la fața locului patru autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială de primă intervenție și comandă (APIC), precum și o autoscară. În total, peste 30 de pompieri s-au luptat cu flăcările timp de aproximativ trei ore.

Pagube totale, dar nicio victimă: proprietarii erau plecați la mănăstire

Un aspect care a făcut intervenția ceva mai puțin tragică este faptul că nicio persoană nu a fost rănită. Cele două familii se aflau în acel moment într-un pelerinaj la o mănăstire, departe de locul incidentului. Din păcate, la revenirea acasă, au găsit doar ruinele a ceea ce fusese, până nu demult, acoperișul lor deasupra capului.

