Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Casa Albă transmite un mesaj neașteptat despre Iran. Trump nu renunță la diplomație
Donald Trump. Foto: Profimedia
Publicat16 iul. 2026, 23:58
SursăAgerpres
Președintele american Donald Trump rămâne deschis găsirii unei soluții diplomatice cu Iranul, a afirmat joi Casa Albă, în contextul în care cele două țări au reluat atacurile de ambele părți, relatează AFP.
Citește și
- 09:37Epidemia de Ebola din Congo se răspândește „mai rapid decât toate epidemiile precedente”, avertizează OMS
- 09:18Orașul cu cel mai poluat aer din lume, după multiple incendii. Locuitorii sunt sfătuiți să nu iasă din case
- 09:00Noi bombardamente în Ucraina. Rusia a atacat orașul Sumî cu cinci bombe ghidate
- 08:40Furtună devastatoare în Chile: Trei persoane au murit, sute de mii de oameni au rămas fără curent
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News