"Sunt scumpi. La pensia pe care o am eu... de 1000 de lei... 1,5 lei (pretul pe kilogram de anul trecut - n.r.), la jumatate (fata de acum - n.r.). Credeti ca eu pot sa mi permit fructe?", spune o pensionara, intrebata fiind cum i se pare evolutia pretului la cartofi, dar si la fructe.



În această situație sunt milioane de români, care trăiesc din pensii mici sau din salarii de câteva sute de lei. În piețe, până și mâncarea săracului, cartoful, s-a scumpit, iar veștile fermierilor nu sunt bune deloc. În ultimul an, kilogramul de cartofi s-a scumpit cu peste 42%.



Fermierii spun că și producția de varză va fi mai mică în acest an, iar de la toamnă vom plăti mai mult pentru toate legumele de sezon din cauza secetei.



În plus, fermierii spun că subvenția acordată de minister nu acoperă nici costurile de recoltare.