Medicul gastroenterolog Nuria Dianova a dezvăluit că este vorba despre carnea de pui. Consumată aproape în fiecare zi aceasta previne demența și menține creierul sănătos pentru un timp îndelungat.

De asemenea, specialistul susține că atât carnea de pui cât și cea de curcan pot preveni inclusiv apariția diabetului. Nuria Dianova a explicat că pe lângă alimentație, un rol esențial în menținerea unei stări de sănătate optime îl are mișcarea.

Totodată, aceasta recomandă un consum variat de alimente, astfel încât să ne asigurăm necesarul zilnic de vitamine și minerale.

”Au fost deja publicate recomandări dietetice pentru prevenirea bolilor neurodegenerative, inclusiv Alzheimer, iar oamenii de știință recomandă carnea roșie o dată pe săptămână, cea de pasăre de mai multe ori pe săptămână (de trei până la cinci ori)”, a declarat medicul gastroenterolog Nuria Dianova.

Acest tip nu doar că are grijă de creierul tău, dar are mai multe beneficii decât cea de porc, vită, sau alte tipuri de carne roșie. Pe lângă asta, are puține grăsimi, dar și calorii.

”Dacă comparați selectiv diferite părți ale puiului, uneori carnea de pui depășește 100 g de proteine pure, care sunt mai bine absorbite de organism”, adaugă Dr. Dianova.

Potrivit ei, puiul este bogat în proteine de înaltă calitate și conține vitaminele B6 și B12, care sunt esențiale pentru funcționarea normală a sistemului nervos și producerea celulelor sanguine.