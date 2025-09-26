Totul s-a întâmplat la începutul acestei săptămâni, mai exact pe 23 septembrie, când elevilor li s-a servit crispy de pui la cantina școlii. La o clasă de-a IV-a, însă, mâncarea n-a fost comestibilă, carnea de pui fiind, practic, insuficient preparată termic. Ea avea culoarea roz, specifică bucăților de carne negătite.

„Nu recomand și nici nu doresc să plătesc prânzul pentru fiul meu la această firmă, care de ani de zile servește mâncare alterată copiilor noștri”, a reclamat o mămică pe Facebook, unde a publicat și o fotografie cu mâncarea.

„A fost o situație neplăcută, determinată de un cumul de factori”, a confirmat joi pentru Bihoreanul directoarea liceului, Antonia Nica.

Potrivit acesteia, învățătoarele trebuie să anunțe zilnic, până cel târziu la ora 9.30 dimineața, numărul de elevi care vor lua masa de prânz în cantina școlii, aflată în administrarea unei societăți comerciale înființate de Episcopia Greco-Catolică de Oradea. Învățătoarea clasei respective a uitat însă să transmită numărul de elevi care vor lua masa de prânz. Reprezentanții cantinei nu i-au amintit nici ei, ci pur și simplu nu au ținut cont de clasa respectivă la prepararea porțiilor.

„Și-au dat seama de greșeală când au intrat două clase în cantină, dar ei mai aveau mâncare pregătită pentru o singură clasă”, a mai spus Nica.

Drept urmare, până când copiii au mâncat supa – care era în cantitate suficientă – personalul firmei a pregătit porțiile de crispy necesare. „Au pornit rapid cuptoarele și au pus bucățile de carne la gătit. Mai departe, nu știu exact ce s-a întâmplat, cert este că nu le-au verificat, dar nu erau bine făcute. S-a văzut când au început copiii să le taie, ca să le mănânce, și atunci s-a oprit masa. Dar nu a mâncat nimeni carne crudă”, a precizat directoarea.

În urma acestui incident, șase părinți au decis să nu-și mai lase copiii să mănânce la cantină, ci să le pună pachet pentru școală, ținând cont că ei stau zilnic la ore până la ora 16, învățând în sistem step-by-step.

Incidentul a dus autoritățile în control la firma de catering a Episcopiei Greco-Catolice. Joi, societatea a fost verificată atât de Protecția Consumatorului, Direcția de Sănătate Publică și Direcția Sanitar-Veterinară. Societatea a primit, se pare, două avertismente și o amendă de 1.000 de lei, pentru că ar fi avut pe stoc pliculețe de ceai expirate de o săptămână.

„Mai mult nu cred că avem ce face. A fost o întâmplare, nu o chestiune intenționată, și din fericire nu am avut urmări grave. Nu consider că avem de ce rezilia contractul”, a mai spus aceasta.