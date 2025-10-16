În urma unui control de rutină, două camioane înmatriculate în Polonia au fost oprite pe DN 56, în zona punctului de taxare de la podul Calafat–Vidin, iar în interiorul semiremorcilor au fost descoperite peste 11 milioane de țigarete, ascunse printre alte bunuri.

Potrivit autorităților, vehiculele erau conduse de doi cetățeni polonezi, cu vârste de 32 și 36 de ani, care se deplasau pe ruta Grecia–Polonia. În urma verificărilor amănunțite, polițiștii au găsit în total 11.160.000 de țigarete – echivalentul a 558.000 de pachete de țigări – toate fără marcaje fiscale și fără documente care să justifice proveniența mărfii.

Țigări în valoare de peste 16 milioane de lei

Conform estimărilor făcute de Poliția de Frontieră, întreaga cantitate de țigări are o valoare de aproximativ 16,74 milioane de lei. Mărfurile au fost confiscate și depozitate în camera de corpuri delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, iar cele două camioane folosite pentru transport au fost indisponibilizate.

Pe numele șoferilor polonezi au fost deschise dosare penale pentru contrabandă, iar ancheta continuă pentru a stabili întreaga rețea implicată în traficul ilegal.

Reprezentanții Poliției de Frontieră au subliniat că operațiunea demonstrează eficiența cooperării dintre structurile vamale și polițiștii de frontieră. Controlul a fost efectuat de echipele Sectorului Poliției de Frontieră Calafat și ale Serviciului Echipe Mobile Calafat, care au acționat pe baza unor date operative privind posibile transporturi ilegale de țigări.