Când se schimbă ora

În 2025, trecerea la ora de iarnă va avea loc în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie. Atunci, ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel încât ora 04:00 devine ora 03:00. Ziua de 26 octombrie va avea, practic, 25 de ore, fiind cea mai lungă din an.

Această schimbare marchează revenirea la timpul standard al Europei de Est (EET, UTC+2), după perioada de vară când ceasurile sunt ajustate la Eastern European Summer Time (EEST, UTC+3).

De ce schimbarea are loc în weekend

Autoritățile au stabilit dintotdeauna modificarea în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru a limita efectele asupra populației. Majoritatea oamenilor nu au program de lucru în weekend, ceea ce permite o adaptare mai ușoară la noul ritm de somn și activitate.

Specialiștii spun că organismul are nevoie de câteva zile pentru a se obișnui cu schimbarea, motiv pentru care trecerea în weekend este mai puțin perturbatoare pentru rutina zilnică.

O tradiție cu istorie lungă

România a introdus pentru prima dată ora de vară în 1917, în timpul Primului Război Mondial, dar practica a fost abandonată după conflict. A fost reintrodusă în 1932 și aplicată intermitent până în anii ’40. Din 1979, schimbarea orei a devenit o practică permanentă, fiind sincronizată cu reglementările europene.

La nivel global, aproximativ 60 de țări – printre care Statele Unite și Canada – schimbă ora primăvara și toamna. Totuși, mai multe state, precum Islanda, Rusia, Belarus, Turcia sau China, au renunțat complet la acest sistem. În Uniunea Europeană, există discuții vechi privind eliminarea acestor ajustări, însă o decizie finală nu a fost adoptată.

Impact asupra organismului

Trecerea la ora de iarnă nu este lipsită de efecte. Psihologii avertizează că dereglarea ritmului circadian poate provoca oboseală, dificultăți de concentrare și chiar stări de anxietate sau depresie, mai ales pe fondul zilelor mai scurte și al lipsei de lumină naturală.

„Secreția de melatonină, hormon care reglează somnul, este influențată direct de lumină. În sezonul rece, mulți oameni au senzația că trebuie să adoarmă mai devreme sau, dimpotrivă, resimt o stare de oboseală persistentă”, explică specialiștii.

Pentru adaptare, medicii recomandă menținerea unui program de somn regulat și limitarea expunerii la lumina albastră a ecranelor înainte de culcare.

Comisia Europeană a propus, încă din 2019, renunțarea la ajustarea ceasurilor de două ori pe an, după ce un sondaj a arătat că 84% dintre respondenți ar prefera stabilirea unei singure ore permanente. Totuși, statele membre nu au căzut de acord dacă aceasta ar trebui să fie ora de vară sau ora standard, astfel că sistemul rămâne în vigoare și în 2025.