În exclusivitate, consilierul șef al președintelui Republicii Turcia a oferit declarații despre perspectivele de dezvoltare dintre cele două țări. În cadrul galei de premiere, inclusiv echipa Realitatea Plus a fost premiată pentru contribuția deosebită.

În cadrul evenimentului „Noaptea Prieteniei, Culturii si Artei Turco-Române”, Camera de Comerț și Industrie Bilaterală România-Turcia, alături de numeroși invitați, au celebrat 100 de ani de la proclamarea Republicii Turcia și 145 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice.

Nume sonore venite special din Turcia, dar și personalități din România au fost prezente la acest eveniment, unde s-au pus bazele relației bilaterale de excepție dintre cele două țări.

La eveniment a participat și fostul președinte al României, Emil Constantinescu, care a expus importanța parteneriatelor dintre cele două țări.

„România este una dintre cele mai importante țări din Balcani. Este țara cu care avem cele mai bune relații economice în momentul de față. În România sunt peste 18.000 de firme turcești și sute de oameni de afaceri de origine turcă ce își desfășoară activitatea aici. Relația dintre cele două țări este una exemplară. În fiecare an ne impunem noi obiective pe care încercăm să le atingem. Să aducem cât mai multe firme turcești să investească în România”, a declara președintele Camerei de Comerț și Industrie Bilaterală, Tamer Atalay.



În exclusivitate pentru Realitatea Plus, consilierul șef al președintelui Erdogan, excelența sa Yalcin Topcu ne-a spus cât de importante sunt relațiile diplomatice. „Relațiile comerciale între România și Turcia sunt foarte importante. În zona Balcanică, România e cea mai important țară cu care avem relații economice. Așa cum am spus, sper ca această relație frumoasă să dureze până la infinit.

În cadrul galei de premiere, echipa Realitatea Plus a fost premiată cu pentru meritele deosebite în sectorul media.