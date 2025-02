Realitatea PLUS, televiziunea poporului, transmite LIVE VIDEO momentele tensionante de la Parchetul General:

UPDATE 16:50 DOCUMENT OFICIAL - Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, în cursul zilei de astăzi, punerea în mișcare a acțiunii penale față de o persoană fizică sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

Punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false ș.a.

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, în cursul zilei de astăzi, punerea în mișcare a acțiunii penale față de o persoană fizică sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni:

- instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, prev. de art.47 C.p rap. la art.32 C.p. rap. la art.397 alin.2 C.p.

- comunicarea de informații false, prev. de art.404 C.p.

- fals în declarații în formă continuată, prev. de art.326 alin. 1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațile de avere)

- iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin.1 din O.U.G. 31/2002

- promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din O.U.G. 31/2002

- iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii, prev. de art. 6 alin.1 din Legea 157/2018.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, a transmis Parchetul de pe lîngă ÎCCJ.

UPDATE 16:30 - pe numele lui Călin Georgescu s-ar mai fi deschis și un al treilea dosar. Potrivit surselor Realitatea Plus, deocamdată nu se cunosc detalii privind acest cel de-al treilea dosar.

UPDATE 15:35 - Pe numele lui Călin Georgescu s-ar mai fi deschis un al doilea dosar. Potrivit avocatului, îi este adusă la cunoștință calitatea de suspect într-un alt dosar de fals în declarații de avere la AEP.

UPDATE 15:25 - Cristela Georgescu, soția președintelui ales, a ajuns la Parchetul General, pentru a fi alături de Călin Georgescu.

Soția președintelui ales Călin Georgescu a ajuns la sediul Parchetului General, în jurul orei 15:30. Aceasta a declarat că soțul ei este nevinovat și că tot ce se intampla este spectacolul catuselor, care place statului paralel.

„Am venit că să fiu alături de soțul meu. El este nevinovat. Este evident pentru toată lumea ce se întâmplă. Este o mascaradă, spectacolul cătușelor care le place lor. această este așa-zisă democrație. Venea de la terapie pentru picior. Suntem aici pentru libertate, pentru dreptate, pentru democrație.”, a declarat Cristela Georgescu.

Întrebată dacă s-a pus vreodată problema de promovarea a unei grupări fasciste, această a răspuns că este o întrebare cu răspuns inclus.

„Cunoaștem cu toții că au fost oameni care s-au aflat la cârma româniei care s-a dovedit că au făcut parte din asemenea organizații, iar cei nevinovați sunt acuzați. Asta este așa-zisă democrație, demoncratie, așa cum o numesc eu.”, a declarat soția lui Călin Georgescu.

UPDATE 15:19 - Abuzurile Jandarmeriei continuă. Avocata lui Călin Georgescu acuză că nu îi e permis să intre în sediu ca să își asiste clientul. Flavia Teodosiu afirmă că nu i se permite accesul la clientul său, audiat miercuri în sediul Parchetului General, iar acest lucru ar putea duce la un viciu de procedură.

„Este inadmisibil. Sunt avocat în Baroul București, sunt avocat trimis în mod special pentru a-l asista pe domnul Călin Georgescu. Indiferent că au venit alți avocați înaintea mea sau nu, acesta are un drept constituțional de a fi apărat de cine vrea dânsul și de cine vrea familia. Mai mult decât atât, am un drept eu ca avocat în temeiul legii 51, am un drept și o obligație de a-mi manifesta toată disponibilitatea pentru a-mi putea exerciția profesia. Or în această situație este evident că este încălcat în primul rând dreptul lui prevăzut de Constituție, dreptul la apărare care este prevăzut de articolul 10 din Codul de Procedură Penală și mai mult decât atât, toate dispozițiile legii speciale, respectiv legii 51/95”, a spus Flavia Teodosiu la Realitatea Plus, din fața Parchetului General.

UPDATE 14:47 - Surse citate de Realitatea PLUS susțin că în urmă cu foarte scurt timp Călin Georgescu însoțit de doi avocați au intrat în biroul procurorului de caz. Abia de acum înainte începe procedura. Asta înseamnă că anchetatorii îi vor aduce la cunoștință acuzațiile. Călin Georgescu are posibilitatea să dea o declarație în cadrul căreia să explice, dacă are ceva de explicat. Dacă nu, se poate prevala de dreptul la tăcere. După această procedură, procurorii vor anunța dacă vor lua sau nu măsuri împotriva sa.

Până în momentul în care Georgescu a intrat în biroul procurorului de caz, acesta a stat pe hol și a așteptat cel de-al doilea avocat, având doi apărători care-l asistă la această audiere.

UPDATE 14:30 - Zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat la Parchetul General pentru a protesta. Oamenii strigă: "Călin Georgescu președinte" și "Jos dictatura!"

"Are un drept constitutional de a fi aparat de cine vrea el sau familia. Este incalcat dreptul lui la aparare prevazut de Constitutie. In principiu, lipsa unui avocat poate duce la nulitatea oricarui act de procedura", a spus avocata Flavia Teodosiu, care a declarat ca nu i se permite accesul in sediul Parchetului.

UPDATE 13:20 - Surse, citate de Realitatea PLUS, susțin că Georgescu ar avea calitatea de suspect.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Călin Georgescu a fost săltat din trafic cu mandat de aducere de către cei care coordonează investigația declanșată înca din această dimineata, cea referitoare la Horațiu Potra. Pentru moment nu este cunoscută calitatea concretă pe care o are Călin Georgescu vizavi de această anchetă.

Ceea ce știm este că acesta este dus sub escortă la Parchetul General. Acesta este, de altfel, și parchetul care coordonează ancheta, anchetă în cadrul căreia protagonistul este Horațiu Potra.

În această investigație sunt acuzații legate de înființarea unui grup care ar fi promovat pe teritoriul țării noastre mișcări extremiste. De asemenea, mai acuză cei de la Parchetul General și anumite elmente legate de finanțarea campaniei lui Georgescu de la alegerile prezidențiale.