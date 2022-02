"Lucrurile trebuie să urmeze un curs firesc de așezare, structurare, e un partid foarte nou, un partid din oameni tineri, i-am cunoscut la Iași, m-am bucurat că am interacționat cu foarte multă lume. Cel mai important lucru e că majoritatea membrilor AUR doresc o schimbare reală și au fost acuzați de foarte multe ori că habar n-au. Eu va spun ce le-am spus lor, aproape 700 de oameni, la Iași: se spune că nu aveți experiență dar AUR are un suflet mare, nu aveți experiență în adminstratie dar aveți o intuiție, asta am constatat eu. Ce disensiuni sunt...astea au fost peste tot, în toată istoria lumii. Important e să dăm răgaz, să avem răbdare și pe acest substrat al discuțiilor este firesc să se nască ceva bun. Am convingerea că totul va fi bine", a răspuns Călin Georgescu, evitând un răspuns clar.