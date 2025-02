Se observă o aliniere a celor mai influenți oameni din lume în spatele lui Călin Georgescu. Președintele ales a postat pe pagină să de X un mesaj pentru românii care se află astăzi în stradă: „Democrația se va întoarce, epoca lui Soros va dispărea pentru totdeauna. Suntem aliații, noi suntem poporul, avem puterea!”.

Acest mesaj vine după ce cei mai influenți oameni din lume au postat mesaje de susținere pe paginile lor de X.

Mario Nawfal a criticat dur pe judecătorii CCR despre care spune că fac parte din rețeaua Soros.

Elon Musk a distribuit această postare și a transmis că Soros și USAID au slăbit democrația din România.

Democracy will return, sorosocracy will disappear forever! We are the allies, we are the people, we have the power!

