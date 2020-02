Căderea Guvernului Orban, la mâna lui Victor Ponta: „Un Guvern care trebuie pedepsit!”

Liderii PSD susțin că au voturile pentru trecerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Orban, dar voturile decisive par să fie la Pro România.

„Asa cum am spus : un Guvern care afecteaza drepturile fundamentale ale romanilor la Sanatate si Educatie - este un Guvern care trebuie pedepsit ; in Parlament si la vot de catre cetatenii afectati in mod direct!", a scris Ponta marți, pe Facebook.

Mesajul fostului lider PSD a fost transmis înaintea întâlnirii cu liderul actual al PSD, Marcel Ciolacu. Liderul PSD a declarat marți că întâlnirea cu Ponta va avea loc chiar marți seară sau cel târziu miercuri, înaintea votului pe moțiunea de cenzură.

Președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a anunțat marți că va avea mai multe întâlniri cu alți lideri pentru discuții despre votul la moțiunea de cenzură de miercuri. Printre ei și fostul său coleg Victor Ponta, președintele Pro România.