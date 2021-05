Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu, spune că fata ar fi avut o discuţie contradictorie cu tânărul aflat la volan, iar pe fondul acestei tensiuni şi al faptului că şoferul a refuzat să oprească, ea a deschis portiera şi s-a aruncat, scrie Agerpres.

Adolescenta, care a recurs la acest gest pe fondul unei crize de gelozie, a suferit răni uşoare şi a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati”.



„Un tânăr de 23 de ani din comuna Lunca este cercetat penal după ce, în timp ce conducea autoturismul pe DC 40 în localitatea Zlătunoaia, având pasageră pe locul din dreapta faţă o tânără de 17 ani, pe fondul unei discuţii in contradictoriu, ea a deschis portiera şi a sărit în afara autoturismului în timp ce acesta era în mişcare”, a afirmat Nenişcu.



Poliţiştii ajunşi la faţa locului au stabilit că şoferul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, el având o concentraţie alcoolică de 0,50 mg/l în aerul expirat. Tânărul este cercetat penal pentru conducere sub influenţa alcoolului şi vătămare corporală din culpă.