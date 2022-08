Arlyne Frankel a început facultatea pentru prima dată la vârsta de 18 ani la Universitatea din Boston, în 1954, dar nu a reușit să o termine.



"A fost visul meu de când mergeam la școală. Am mers din 1954 până în 1956 și m-am oprit. Când am făcut-o, mi-am spus că ăsta nu va fi finalul. Cumva îmi voi obține diploma. Am ajuns la vârsta de 70 de ani și am început să ma gândesc iar", povestește femeia.

Frankel s-a înscris la Universitatea Internațională din Florida la vârsta de 80 de ani. Femeia a absolvit distincție specială și este acum licențiată în "Arte și studii interdisciplinare".



Dar bunicuța-studentă nu se oprește aici. Vrea să fie speaker motivațional pentru cei de vârsta ei care au renunțat la visurile de-o viață.

"Dacă vrei să faci ceva, fa-o! Nu lăsa pe nimeni să te oprească!", este mesajul transmis de aceasta.