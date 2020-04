Bulgaria ia MĂSURI URGENTE pentru a atenua impactul negativ al epidemiei de COVID-19 asupra economiei

Potrivit sursei citate, parlamentarii au aprobat un buget revizuit pentru anul ]n curs, care prevede o nouă ţintă de deficit fiscal, de 3% din PIB, şi se aşteaptă ca economia bulgară să se contracte cu 3% în acest an din cauza crizei coronavirusului.



"Suntem la începutul unei crize economice imprevizibile. Prin majorarea limitei de îndatorare, voi căuta cele mai bune decizii pentru a finanţa bugetul şi să sperăm că nu va fi nevoie să atingem limita", a declarat ministrul bulgar al Finanţelor, Vladislav Goranov. El a subliniat că majorarea plafonului datoriei este singura opţiune pe care o are Bulgaria, în conformitate cu consiliul monetar, pentru a asigura suficientă lichiditate.



Ca urmare a acestor măsuri, Bulgaria va putea să acceseze în acest an de pe pieţele globale până la 4,8 miliarde euro (5,18 miliarde dolari). În plus, va putea să acceseze şi piaţa locală, pe care de la începutul anului şi până în prezent a vândut obligaţiuni în valoare de un miliard de leva.



Bulgaria a declarat pe 5 martie epidemia națională de gripă. De atunci și până în prezent, peste 40.000 de persoane dintr-o populaţie de şapte milioane de locuitori şi-au pierdut locurile de muncă după ce tot mai multe companii și-au închis porțile.