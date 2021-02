Bugetul Ministerului Educaţiei a primit aviz favorabil

„Este un buget mulțumitor, este un buget corelat cu execuția pe anul trecut, este un buget corelat cu cheltuielile estimate pe anul acesta. Bugetul Ministerului Educaţiei înregistrează, la nivel de proiect, o creştere în valoare absolută de 244 de milioane de lei faţă de execuţia pe anul 2020. Din perspectiva bugetului Educaţiei Naţionale avem cea mai mare valoare absolută înregistrată în ultimii 30 de ani. Este vorba de 39,6 miliarde de lei, peste 8 miliarde de euro. 535 de milioane de lei, bursele elevilor acordate de la bugetul de stat pentru prima dată. Cuantumul este dublu faţă de cât s-a alocat anul trecut prin bugetele autorităţilor locale”, a declarat Sorin Cîmpeanu, joi, în Parlament.

„Este un buget care este departe de a fi suficient față de nevoile Educației, dar este totuși un buget în creștere în valoare absolută. Aș vrea să precizez că, anul acesta, din bugetul de 28,5 miliarde de lei, alocat Ministerului Educației, dispar cheltuieli în valoare de 1,2 miliarde de lei, mai exact este vorba de cheltuieli cu plata drepturilor salariale pe Legea 85, nu mai există. În al doilea rând, nu mai există voucherele de vacanță, iar în al treilea rând, de la Fondul de Rezervă nu mai avem cheltuieli. Sunt 1,2 miliarde de lei cheltuieli care dispar, 244 milioane de lei, sumă care apare în bugetul Educației”, a mai explicat Sorin Cîmpeanu.

Aviz favorabil pe buget în comisia de Sănătate

Ministrul Vlad Voiculescu a declarat, la dezbaterile privind bugetul Sănătății din comisiile parlamentare de specialitate, că este nevoie să se oprească risipa și de curățenie în sistem.

"Probleme vechi care se vad acum in spitale, in incendii, in infrastructura veche, infrastructura in care nu a fost investit cu cap. Vedem, de asemenea, ca structuri de personal din spitale, de exemplu, sunt gandite prost. Vedem ca lipsesc structurile de pompieri, de exemplu, vedem ca in multe locuri nu sunt respectate. S-a vorbi mult despre rapoarte de control", a afirmat ministrul.



"Nu ajunge sa facem controale. Controalele ne ajuta sa vedem adevarul. Dar adevarul puteam sa il vedem de mult. Daca ne uitam in rapoartele IGSU din ultimii ani - si exista un raport anual al IGSU -, vedem ca problemele apropo de pericolul de incendiu in spitale - situatia nu este deloc noua si in fiecare an au fost semnalate aceleasi probleme.



Este nevoie sa facem curatenie si sa oprim risipa. Risipa la nivelul Ministerului Sanatatii daca vreti, la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Risipa la nivelul fiecarei institutii din acest domeniu. Sunt institutii unde personalul este foarte numeros, dar digitalizarea este inca o limba foarte straina", a arătat ministrul.