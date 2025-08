Deși a încheiat anul trecut cu o gaură de peste două milioane de lei, Romfilatelia plătește salarii de 3,6 milioane de lei. Compania are 61 de angajați, iar cea mai mare sumă este cea încasată de directoarea Cristina Popescu. Aceasta primește lunar 25.000 de lei net și mai încasează și o pensie de 10 mii de lei deși are doar 52 de ani, potrivit Realitatea Plus, care citează Newsweek România.



Popescu a terminat Școala Militară și astfel a putut să se pensioneze la puțin peste 50 de ani și să se bucure acum de banii la care unii români nici măcar nu visează. Adică, peste 3 pensii medii sau 10 pensii minime.

Potrivit presei, Cristina Popescu s-ar folosi de instituția pe care o conduce pentru a-și îmbunătăți imaginea. Iar dovada ar fi chiar faptul că postează imagini de la diverse evenimente la care participă și de unde ia premii.







Un alt paradox al companiei e că are drept unic acționar Poșta Română, care culmea, de zeci de ani, cumpără de la Romfilatelia timbrele pe care tot ea, Poșta, le tipărește.