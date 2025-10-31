În 2024–2025, scena fotbalului românesc a fost dominată de o spirală de presiuni politice, legislative și mediatico‑regulamentare cu epicentrul în conflictul FCSB–CSA Steaua. În timp ce clubul Armatei a rămas blocat în Liga 2 din cauza Legii Sportului, finanțatorul FCSB Gigi Becali a intrat în prim‑planul dezbaterii: împrumuturi acordate partidelor (PSD și AUR), presiuni publice asupra decidenților și inițiative legislative favorabile intereselor sale — respinse, în cele din urmă, în unanimitate.

1) Blocajul Stelei și miza numelui

CSA Steaua, club de drept public, nu poate promova în Superligă din cauza Legii Sportului nr. 69/2000, care impune participarea în competiții profesioniste doar prin asociere cu o entitate privată. FRF a invocat constant această prevedere pentru a refuza licențierea. Orice modificare legislativă în favoarea cluburilor publice este privită ca o amenințare la adresa poziției comerciale a FCSB.

2) Împrumuturile FCSB către partide politice (2024)

Conform presei și raportărilor oficiale, societatea FCSB SA a acordat în 2024: • aproximativ 1,5 milioane lei către PSD – sursă: G4Media: https://www.g4media.ro/cine-a-imprumutat-cu-sume-mari-psd-in-2024-clubul-de-fotbal-controlat-de-gigi-becali-afaceristul-mihai-rotaru-si-o-firma-apropiata-de-nepotul-premierului-marcel-ciolacu.html • 500.000 lei către AUR – sursă: Buletin de București: https://buletin.de/bucuresti/fcsb-echipa-lui-becali-si-firma-din-ilfov-au-imprumutat-aur-cu-21-milioane-de-lei/ Tranzacțiile sunt legale, dar momentul lor coincide cu dezbaterile parlamentare privind modificarea Legii Sportului.

3) Legea Sportului 2025 – proiectul care a aprins disputa

În iunie 2025, un grup de parlamentari PSD, printre care și Elisabeta Lipă, a depus un proiect de modificare a Legii 69/2000. Proiectul ar fi permis cluburilor de drept public, precum CSA Steaua, să participe în competițiile profesioniste fără a se asocia cu un privat. Detalii: GSP – https://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/proiect-modificare-legea-sportului-steaua-stefan-popescu-816171.html Convorbirea Becali–Lipă (recunoscută public) este consemnată de DigiSport – https://www.digisport.ro/fotbal/liga-1/becali-a-pus-mana-pe-telefon-si-a-sunat-o-pe-lipa-dupa-ce-a-aflat-ca-ea-a-initiat-proiectul-ca-steaua-sa-promoveze-3659661 și Fanatik – https://www.fanatik.ro/gigi-becali-a-facut-o-de-ras-pe-elisabeta-lipa-in-direct-la-tv-pentru-proiectul-de-lege-pro-steaua-ea-nu-stia-nimic-iti-dai-seama-21179066

3B) Proiecte imobiliare pe terenuri cumpărate anterior de la Gigi Becali

Presa economică și sportivă a documentat investițiile imobiliare în zona Pipera, pe loturi care au aparținut în trecut lui Gigi Becali și au fost ulterior vândute către dezvoltatori. În 2023, Elisabeta Lipă a intrat ca acționar minoritar (≈5%) într-o firmă implicată în proiectul iResidence (≈520 apartamente), dezvoltat pe un teren din Pipera care a aparținut anterior lui George (Gigi) Becali. Surse: • Adevărul: https://adevarul.ro/economie/elisabeta-lipa-intra-puternic-pe-imobiliare-pe-un-2268353.html • PlaySport: https://www.playsport.ro/supercampioana-lipa-investitie-uriasa-pe-fostul-teren-al-lui-gigi-becali-lovitura-de-milioane-de-euro-278682 • Ziare.com (recap): https://ziare.com/elisabeta-lipa/elisabeta-lipa-imobiliare-suceava-ion-craciunescu-gigi-becali-1805653 Context amplu despre vânzările de terenuri din Pipera de către Becali: • Panorama: https://panorama.ro/pipera-2-0-becali-voluntari-boom-imobiliar/ • Profit.ro (exemple de loturi vândute în 2025): https://www.profit.