Adi Rusu, jurnalist local, a declarat pentru Realitatea Plus, că pe unele străzi din oraș nu se mai poate circula cu mașina din cauza gunoaielor. Tot acesta a spus că în fața și spatele blocurilor, sunt munți de gunoaie, din cauza faptului că firma de salubritate refuză să ridice gunoiul.

În exclusivitate pentru Realitatea Plus, a vorbit despre această problemă și Mihai Apan, directorul firmei de salubritate din Baia Mare. Acesta a declarat că ‘’motivul pentru care s-a oprit parțial prestarea serviciului de salubrizare pentru Baia Mare, este din cauză că la începutul lunii decembrie, Primăria ne datora 15,7 milioane de lei. Ne datorează această suma de 1 an de zile. Noi prestăm servicii pentru zona 1 compusă din 31 de OAS-uri. Primăria este vinovată de acest scandal, pentru că nu a plătit la timp. Am dat 5 notificări într-o jumătate de an și am văzut că nu primim răspuns, am decis să oprim salubrizarea. ‘’

''Noi nu am continuat activitatea, pentru că nu mai aveam resurse, dar Ion Bogdan, a realizat contracte cu tot felul de firme pirat, să aducă mașinile de gunoi și sa realizeze această activitate de colectare. Ceea ce este ilegal pentru că aceste firme nu au autorizație. Mai mult, ei depus deșeurile menajere lângă un râu, pe o panza freatică. Lucru interzis’’ a mai declarat patronul firmei de salubritate.

Consiliul Judeţean Maramureş a încercat să colecteze o parte din deşeurile menajere cu sprijinul unor utilaje oferite de două primării şi a Societăţii Judeţene de Drumuri şi Poduri, dar a descărcat ilegal deșeurile pe un teren viran la periferia satului Săsar, lângă râul Săsar.

Nici orașul și nici celelalte localități din județ nu au o rampă de gunoi pentru că lucrările la noul depozit de deşeuri din comuna Fărcaşa nu sunt gata.

Investiţia este amânată de mai mulţi din cauza alunecărilor de teren, noul depozit a fost amplasat fără studiu geotehnic peste o pânză de apă freatică întinsă, iar terenul alunecă frecvent odată cu avansarea construcţiei.

Ion Bogdan, președintele Cosiliului Județean Maramureș, a dorit să facă și el unele clarificări.

‘’În primul rand toată situația este generată de către neplata facturilor la nivelul județului Maramureș. Licitatia a fost derulată înainte să avem un depozit și de un an de zile facem rugăciuni să ne primească cu deșeurile, la Oradea sau la Târgu Mureș, pentru că asta e sistemul.

Ar fi fost bine ca jurnaliștii să filmeze și depozitul pe care l-am făcut cu peste 200 de mii de tone de deșeuri. Este in proximitatea locului de unde au filmat. Am avut mai multe întâlniri cu fosta firmă de salubritate, dar eu nu pot plati facturile în locul domnului primar Cherecheș’’.

‘’Primăria va plăti datoriile eșalonat către firma de salubrizare până în martie 2022’’, a adăugat Ion Bogdan, președintele Cosiliului Județean Maramureș.