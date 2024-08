„Fostele grupe de muncă de la 1 aprilie 2001 au fost redenumite. Deși nu au fost modificate inițial, ulterior au fost modificate în mod abuziv, nelegal și imoral, ceea ce este o altă problemă. A existat și grupa zero, care a dispărut prin redenumire. În grupa I, la 1 an de muncă se adaugă încă 6 luni (condiții speciale); în grupa II, 1 an + 1/4 (sau +1/3 începând din 2017); grupa III a devenit condiții normale. Drepturile conferite de aceste grupe, conform legii 206, nu se schimbă", a spus Dorina Barcari.