Guvernul Bolojan a decis joi cum se pot folosi românii de banii pentru care au muncit o viață întreagă. Concret, pensionarii vor putea retrage din fondul de pensii private, în primă tranșă, 30% urmând ca restul să fie eșalonat lună de lună timp de 8 ani de zile.

Până acum au fost consultări, proiectul a fost în dezbatere publică și analizat de Ministerul Muncii și ASF.

Inițial, s-a dorit ca românii să poată retrage în primă tranșă 25%, iar restul de bani să îi primească pe durata a 10 ani, stârnind foarte multe controverse în rândul celor peste 8 milioane de romani care au bani în fondurile private de pensii.

Proiectul de lege urmează să fie trimis în Parlament, unde poate sferi modificări, iar ulterior va fi adoptat.