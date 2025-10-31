"Luni, practic, am fost notificați prin atașatul militar de la ambasada din Washington, care a fost invitat la Pentagon și a fost anunțat. De asemenea, ambasadorul nostru la NATO a fost informat de ambasadorul american cu privire la aceste lucruri și am fost informați practic cu două zile înainte, pentru că s-a considerat că, în momentul în care miercuri se va face o informare în comisiile din Camera Reprezentanților pe partea de apărare, există posibilitatea să transpire aceste informații. Și atunci, Ministerul Apărării a pregătit o conferință de presă pentru miercuri, în așa fel încât să anunțe aceste lucruri. Dar au transpirat datele cu o seară înainte și au apărut aceste informații. 27, a explicat Ilie Bolojan.

În același stil batjocoritor, șeful guvernului a apreciat că cei care critică atitudinea guvernului într-o chestiune atât de serioasă ar fi transformat-o, de fapt, în "circ și dispute care nu ajută cu nimic”.

Referitor la invitația lansată de PSD, ca Bolojan să explice în plenul Parlamentului acțiunile guvernului în contextul retragerii parțiale a efectivelor militare americane, acesta a răspuns că așteaptă invitația oficială și că va răspunde "instituțional".