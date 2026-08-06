Bogdan Ivan, atacuri în rafală la adresa lui Bolojan și Miruță.”Te joci cu viitorul României încercând să-ți faci like-uri pe Facebook”

Publicat 6 aug. 2026, 23:38 Actualizat 6 aug. 2026, 23:44 Sursă Realitatea PLUS

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a lansat joi seară, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, realizată de Ana Maria Păcuraru, un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și Radu Miruță pentru modul în care gestionează criza energetică, subliniind că „nu te joci cu viitorul României și faci live-uri pe Facebook”. Totodată, el i-a cerut premierului demis să „pună mâna pe telefon să ceară activarea mecanismului european”.

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