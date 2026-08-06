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Politica· 2 min citire

Bogdan Ivan, atacuri în rafală la adresa lui Bolojan și Miruță.”Te joci cu viitorul României încercând să-ți faci like-uri pe Facebook”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 23:38
Actualizat6 aug. 2026, 23:44
SursăRealitatea PLUS

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a lansat joi seară, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, realizată de Ana Maria Păcuraru, un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și Radu Miruță pentru modul în care gestionează criza energetică, subliniind că „nu te joci cu viitorul României și faci live-uri pe Facebook”. Totodată, el i-a cerut premierului demis să „pună mâna pe telefon să ceară activarea mecanismului european”.

”Te joci cu viitorul României”

”Această situație putea să fie prevenită pentru că aceste date referitoare la prognoză cu seceta, volumele Dunării, se știau cu 2-3 săptămâni înainte. Nu inventăm apa caldă, sunt lucruri care se știu de foarte mult timp. Trebuie doar ca să-i întrebi pe specialiști, să lucrezi cu ei și să nu faci politică. Pentru că atunci când încerci să se întâmple răul, iar după asta să intervii doar post factum ca să pari tu, să pozezi în salvatorul care a detonat o stâncă sau cel care a pus două barje să crească debitul Dunării pe Dunărea Veche cu 2 cm, e o problemă uriașă din punctul meu de vedere. Te joci cu viitorul României, tu încercând să-ți faci like-uri pe Facebook”, a declarat Bogdan Ivan, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Fostul ministru al Energiei a subliniat că ”opinia publică, companiile, toți oamenii au nevoie de o direcție, să li se spună: «Oameni buni, avem o situație potențial complicată»”.

”Aceste zile arată cât de nepregătiți suntem la situații de urgență”

”În principal Ministerul... Ministrul Energiei, care e aceeași persoană și cu premierul României, pentru că nu te poți degreva de această răspundere doar să dai vina pe alții”, a mai spus social-democratul.

Potrivit lui,”aceste zile arată cât de nepregătiți suntem la situații de urgență, arată ce înseamnă să nu ai un guvern cu puteri depline care să acționeze și care să lucreze pentru români”.

”Iar costul o să-l plătim în lunile de zile de acum înainte noi toți, pentru că un preț crescut cu 10% la energie, vă dau un exemplu, și la carburanți înseamnă automat o scumpire pe lanț: la mâncare, la transport”, a conchis fostul ministru.

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