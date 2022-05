Trecerea de la calitatea de „partener strategic” la cea de a fi o „amenințare iminentă” este cu adevărat o realizare remarcabilă, relatează TPYXA News, pe Twitter.

Reamintim că miniștrii de externe din statele membre NATO participă, în perioada 14-15 mai 2022, la reuniunea informală de la Berlin. România este reprezentată de minstrul de externe Bogdan Aurescu la acest eveniment extrem de important în conteztul invaziei Ucrainei de către Armata Roșie - proces care durează deja de 81 de zile, respectiv din 24 februarie.

Cu acest prilej, ministrul a afirmat, de altfel, că România sprijină un proces rapid de aderare a Finlandei și Suediei la alianța nord-atlantică.



"Am exprimat faptul că România este disponibilă de a fi în favoarea unui proces rapid de aderare a acestor două țări, datorită faptului că, pe de o parte România susține ferm politica "Ușilor Deschise", care are o mulțime de beneficii pentru alianță și pe care le cunoaștem foarte bine din propria noastră experiență de aderare, cât de importantă a fost pentru reformele din România, iar în același timp aderarea celor două țări, în opinia noastră, va consolida alianța", a afirmat Aurescu, citat de Realitatea PLUS.