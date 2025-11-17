Dintre cei 20 de concurenți care au depus dosare de candidatură pentru Primăria Generală a Capitalei, doi au fost scoși din cursă. Este vorba despre Dumitrică Stan și ASR Marcu Maria, ambii candidați independenți.

Contestația împotriva candidaturii Ancăi Alexandrescu, RESPINSĂ. Cumătrul lui Vanghelie n-a avut noroc

O situație specială este cea legată de candidatura lui Dan Cristian Popescu, fost deputat și viceprimar la sectorul 2 din partea PNL, dar trecut ulterior la altă formațiune. În cazul lui, Biroul Electoral a amânat luarea unei decizii.

Nicușor Dan recunoaște că Anca Alexandrescu ar putea câștiga Primăria Capitalei: „Este o cursă în patru, oricare dintre candidați poate câștiga.”

Biroul Electoral Municipal a respins două semne electorale ale unor candidaturi depuse pentru alegerile din Capitală. Printre acestea se află candidatura independentă a lui Gigi Nețoiu. O decizie similară a fost luată și în cazul candidaturii Oanei Crețu, susținută de formațiunea PSD Unit, care nu va putea beneficia de sigla partidului pe buletinul de vot, mult prea asemănător cu sigla PSD.