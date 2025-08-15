Inspecția Muncii introduce un registru online pentru angajatorii de zilieri, cu scopul de a reduce munca la negru. Declararea se poate face rapid, inclusiv de pe telefon, iar măsura intră în vigoare imediat.

"După ce au fost depuse aceste documente, colegii mei de la Ghișeu eliberează acest nume de utilizator și această parolă de acces și de pe orice gadget, respec gadget, respectiv un telefon mobil, poate transmite, are obligația să acceseze acest registru de evidență.

Poate sa transmita în registrul electronic de evidență a zilierilor persoanele pe care la le va folosi pentru diferite activități pe parcursul acelei acelei zile", a declarat Daniela Lozneanu, director ITM

Documentele necesare pentru crearea contului și a registrului pentru zilieri sunt cererea tip pe care o pot găsi la ITM, o copie după certificatul de înmatriculare de la Registrul Comerțului sau un certificat de înregistrare fiscală, o copie după buletin și o copie după actul de înființare care demonstrează statutul beneficiarului.

Durata de muncă pentru un zilier este de minimum 8 ore și maximum 12 ore. În cazul minorilor, programul de lucru este de 6 ore. Un zilier poate lucra la același beneficiar 90 de zile pe an.