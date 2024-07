În 2024, vorbim despre 60.400 de bilete la tratament, iar plafonul alocat acestor tipuri de facilități a crescut de la 300.000 la 400.000 lei. Astfel că pensionarii pot merge în toate stațiunile balneare de la noi din ţară, cele care au astfel de contracte încheiate cu Casa de Pensii, fie că vorbim despre tratament balnear sau de recuperare medicală, la malul mării sau în zonele de munte.

Beneficiarii acestui program sunt pensionarii de invaliditate, persoanele care au fost persecutate pe motive politice în perioade de dictatură, veteranii de război sau văduvele acestora, persoanele cu handicap.

Deși Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a stabilit tarifele biletelor de tratament, iar sumele sunt cuprinse între 2.824 de lei la un hotel de 2* și 2.968 de lei la un hotel de 3*, anumiți proprietari de pensiuni sau hoteluri profită din plin.

Coșmar pentru bătrânii aflați în stațiunile balneare

Un cuplu de seniori aflat într-un hotel de la malul mării a povestit în exclusivitate pentru Realitatea.net ce surprize i-au așteptat la cazare. Cei doi soți au plecat cu trenul din București, sperând că lasă grijile, problemele și stresul deoparte și se vor bucura de 16 zile de relaxare, dintre care 12 de tratament.

Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, căci ajunși la cazarea din Eforie Nord, cazare plătită de Casa Națională de Pensii, lucrurile au luat o altă întorsătură. Oamenii se plâng de un miros greu de suportat, înțepător, astfel că soția bărbatului a fost nevoită să se apuce de curățenie.

Desertul primit de bătrâni la un hotel de 4 stele din Eforie Nord / Sursa foto - Realitatea.net

Surprizele nu s-au oprit aici. Cei doi pensionari au coborât la masă și au rămas profund șocați de meniul pe care îl au. „Suntem aici de câteva zile...sunt condiții greu de imaginat. Cel mai revoltător este meniul. Primim o felie de salam, cașcaval, puțin unt și o felie de castravete, niciodată și roșie și castravete, doar separate. Dacă întârzii cinci minute la micul dejun, prânz sau cină nu mai primești nimic. Problema e că dacă nu mă satur din ce îmi oferă ei, nu am voie să vin cu alimente de la supermarket în incinta hotelului, așa că sunt obligat să merg cu soția zilnic la „împinge tava” prin stațiune.”, a spus pensionarul revoltat.

Mic dejun pentru bătrânii aflați în stațiunile balneare / Sursa foto - Realitatea.net

În acest hotel se află și pensionari cu dizabilități care sunt obligați să suporte aceleași nereguli. „Sunt și bătrâni cu probleme, au dizabilități, nu se pot deplasa prea mult. Ei sunt nevoiți să se mulțumească cu ce primesc aici. Mor de foame apoi. Primim o felie de pâine de persoană. Uitați și o caisă ca desert sau o piersică, în fiecare zi. Primim ciorbă la prânz, dar cu același gust, excepție ciorba de fasole, o dată pe săptămână, ciorba întotdeauna este fără carne, atenție! La spital mâncarea e mai bună, că am fost și eu. Aici e mai rău ca la pușcărie. Nu am voie să primesc vizite, nici cu nepotul nu m-au lăsat că am înțeles că nu suportă copiii cei de aici. Am vrea să plecăm acasă, dar ne bucurăm de mare și de tratament. E ghinionul nostru că am ajuns aici.”, spun turiștii pensionari revoltați.

Așa arată un prânz primit de pensionari la o stațiune balneară din România / Sursa foto - Realitatea.net

Reamintim că tariful pentru biletul de tratament balnear acoperă costurile pentru un tratament de 12 zile și 16 zile de cazare, sumă alocată de stat între 2.824 lei și 2.968 lei.

Ciorba primită zilnic de pensionari la un hotel de 4 stele din Eforie Nord / Sursa foto - Realitatea.net