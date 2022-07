Autobuzul care se îndrepta spre capitala Nairobi a ieșit de pe un pod și a plonjat într-o vale adâncă de 40 de metri, relatează Reuters, citând presa locală.

„Anunțăm cu tristețe națiunii... am pierdut 24 de persoane într-un accident macabru al autobuzului Modern Coast pe celebrul pod peste râul Nithi, de-a lungul autostrăzii Meru - Nairobi", a declarat Nobert Komora, un reprezentant al districtului.

Potrivit Daily Nation, Komora a mai spus că investigațiile inițiale au arătat că este posibil ca frânele autobuzului să fi cedat, împiedicându-l pe șoferul acestuia să vireze în mod corespunzător într-o curbă strânsă de pe pod.

Datele Biroului Național de Statistică arată că 4.579 de persoane au murit în accidente rutiere în Kenya în 2021, o creștere de 15% față de anul precedent.

BREAKING 🇰🇪 : Dozens of people are feared dead as a Modern Coast bus plunges into River Nithi at the Nithi River Bridge along #Meru-Nairobi Highway #Nairobi #Kenya pic.twitter.com/6nunEbPTEk